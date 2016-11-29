Крымчане обеспокоены колоннами российской военной техники

Россия привела в движение оккупационные войска в Крыму.

Российские войска начали движение в Крыму

Жители Крыма в социальных сетях высказывают свое беспокойство массовым движением российской военной техники по улицам городов, передают местные интернет-СМИ.

Так, жители Керчи заметили скопление техники на улице Буденного, передает KERCH.COM.RU.

"Керчане были заинтригованы и обеспокоены случившимся, однако примерно в 16:00 автомобили пришли в движение и направились в сторону выезда из города", - сообщает ресурс, опубликовав видео движения колонн.

В Симферополе также заметили движение колонн российской техники. Об этом сообщает российский блоггер Илья Варламов.

"У нас тут в Симферополе танки, пушки и другую технику по городу возят! Зачем? Ну, во-первых, это красиво... Может быть, обычная переброска техники, но в свете слухов о том, что Украина собралась какие-то учения на днях начать, выглядит всё это тревожно", - сообщает блоггер.

Как сообщалось ранее, 25 ноября Минобороны РФ вручило украинскому атташе ноту протеста в связи с планами Вооруженных сил Украины провести ракетные стрельбы рядом с Крымом.

"В переданном ему (атташе по вопросам обороны) документе выражен протест Минобороны России в связи с введением украинской стороной незаконных ограничений на использование 1 и 2 декабря 2016 года воздушного пространства над акваторией Черного моря западнее побережья Крымского полуострова для проведения ракетных стрельб", - сказали в военном ведомстве РФ.

В свою очередь, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что Украина не планирует проводить испытания ракет в Керченском проливе, по которому проходит граница между Украиной и Россией.