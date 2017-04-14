Крым не может полностью отойти Украине или России - Бжезинский

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Американский эксперт намекнул, что аннексированный российскими войсками полуостров можно поделить.

Бжезинский намекнул, что Крым надо разделить между украинцами, крымскими татарами и русскими. Center for Strategic and International Studies (CSIS)

Аннексированный три года назад войсками России"никогда не был украинским".

Об этом в интервью польской Gazeta Wyborcza сказал политолог и бывший советник президента США по национальной безопасности Збигнев Бжезинский, напоминая о том, как Никита Хрущев передал полуостров под контроль Украины во времена СССР.

"Я не говорю это, чтобы ослабить позиции Украины в этом деле. Просто указываю на факты. Теперь нам надо обратить внимание на то, что одним из определяющих факторов в Крыму были россияне, которые приехали туда, а также российские вооруженные силы. Украина тоже имеет свои элементы в Крыму, особенно со времен, когда он стал официально частью украинского государства и когда увеличился наплыв украинцев в 90-х годах. И есть еще третий элемент, о котором забыли, но который очень важен - это крымские татары. Они - важный местный элемент", - сказал он.

Бжезинский также отметил, что компромисс в долгосрочной перспективе по Крыму возможен, но только с учетом трех перечисленных им факторов: украинского, кримськоготатарського и российского.

"Речь не идет о передаче Крыма полностью Украине, так же как и не может быть речи о возвращении Крыма целиком России. Думаю, со временем возможно как-то достичь определенного политического решения, согласно которому Крым будет возвращен каким-то образом на основе признания и учета существования тех трех элементов: нового российского слоя, существующего несколько десятилетий слоя украинского, а также части, о которой до этого времени не говорили совсем - крымские татары, которые имеют право на самоопределение", - подчеркнул он.

По словам Бжезинского, описанный им сценарий не реально воплотить сейчас. Но со временем, вероятно, "он станет единственным возможным".

Напомним, что 16 марта США в очередной раз призвали Россию прекратить оккупацию Крыма. В Департаменте подчеркнули, что Крым – это неотъемлемая часть Украины, и "крымский" пакет санкций будет действовать до восстановления украинского суверенитета над полуостровом.

Ранее Международный уголовный суд в Гааге приравнял аннексию Крыма к международному вооруженному конфликту. Как отмечается в отчете, установление факта изначальной интервенции, повлекшей за собой оккупацию, не требуется. Таким образом, данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.