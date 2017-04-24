Крещатик перекроют почти на месяц из-за Евровидения

Проведение Евровидения в Киеве затруднит движение не только для автотранспорта, но и для пешеходов.

Движение транспорта по Крещатику будет ограничено до 18 мая city-kyiv.com

В связи с организацией и проведением мероприятийКиевская городская госадминистрация внесла временные изменения в организацию дорожного движения.

Как сообщает пресс-служба КГГА, с 24:00 25 апреля до 24:00 18 мая ограничат движение транспортных средств в обоих направлениях: на ул. Крещатик (от вул. Богдана Хмельницкого до ул. Михайловской); на ул. Прорезной (от ул. Пушкинской до ул. Крещатик).

С 24:00 25 апреля до 24:00 18 мая будет запрещено движение пешеходов на ул. Крещатик (от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Прорезной нижней частью тротуара на нечетной стороне ул. Крещатик).

В рамках церемонии открытия Евровидения-2017 вносятся временные ограничения движения: с 24:00 6 мая до 24:00 7 мая будет ограниченный движение транспортных средств и пешеходов в обоих направлениях: на вул. Институтской (от ул. Ольгинской до переул. Крепостного); на ул. Садовой (от ул. Институтской до ул. Михаила Грушевского); на ул. Липской (от ул. Институтской до ул. Михаила Грушевского); на ул. Шелковичной (от ул. Институтской до ул. Михаила Грушевского).

7 мая с 13:00 до 24:00 будет ограничено движение транспортных средств в обоих направлениях на ул. Михаила Грушевского (от Европейской площади до Парковой дороги).

Также будет временно запрещено движение транспортных средств и ограничено движение пешеходов в обоих направлениях с 24:00 6 мая до 24:00 7 мая на ул. Михаила Грушевского (от Парковой дороги до ул. Ивана Мазепы).

7 мая с 13:00 до 24:00 ограничат движение транспортных средств и пешеходов в обоих направлениях: на Парковой дороге (от Петровской аллеи до площади Андрея Первозванного); на Петровской аллее (от Европейской площади до Парковой дороги).

Подробнее о подготовке Украины к песенному конкурсу читайте в материале "Месяц до Евровидения-2017: бюджеты и кареты, Джамала и Проскурня" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".