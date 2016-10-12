Красный Крест назвал число пропавших без вести за все время АТО

В полиции Донетчины объяснили, что пропавших тяжело искать из-за отсутствия доступа к захваченным боевиками территорий.

За все время АТО в Донецкой области исчезли безвести 2727 человек. Госпогранслужба Украины

За все время войны в Донецкой области бесследно исчезли 2727 человек. При этом судьба 1053 из них неизвестна, а нераспознанными остаются 270 тел погибших.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции, такие цифры были названы на семинаре по вопросам поиска пропавших в зоне боевых действий, который провели полиция Донецкой области и Международный комитет Красного Креста.

Заместитель председателя отдела защиты Международного комитета Красного Креста по вопросам пропавших без вести Фабьян Бурдье заметил, что 95% пропавших - это мужчины, половина из которых – военнослужащие.

В это же время, глава полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин пояснил, почему правоохранителям тяжело искать пропавших.

"У нас нет возможности проводить розыскные мероприятия на той стороне, поэтому мы не можем получить дополнительную информацию, которая позволит нам установить местонахождение того или иного человека. Вторая причина – мы имеем определенное количество неустановленных трупов и установить не можем, потому что также не можем брать образцы у близких родственников пропавших без вести", - сказал он.

Ранее первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко говорила, что без вести пропавшими в зоне АТО числится 681 человек. По ее словам, боевики террористических группировок "ДНР" и "ЛНР" блокируют поисковые работы на оккупированной территории. Тем временем, в Минсоцполитики насчитали 68 погибших детей за все время АТО.