КПВВ в Донбассе перейдут на зимний режим работы

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Новый график вводится с 30 октября.

КПВВ переходят на новый график работы dpsu.gov.ua

Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) в зоне АТО перейдут на зимний график работы. Он вводится с воскресенья, 30 октября, сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Работать КПВВ будут с 8.00 до 17.00.

"Изменение временного режима в первую очередь связано с безопасностной составляющей и направлено на обеспечение безопасности жизни мирного населения, пересекающего линию разграничения, поскольку светлое время суток уменьшается, а в темное время повышаются риски обстрела со стороны российских наемников", - сказано в сообщении.

Ранее, с 1 сентября, КПВВ работали по осеннему графику с 7:00 до 18:30.

Напомним, что с 4:00 30 октября Украина переходит на "зимнее" время.