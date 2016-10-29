КПВВ в Донбассе перейдут на зимний режим работы

Новый график вводится с 30 октября.
Работать КПВВ будут с 8.00 до 17.00.
"Изменение временного режима в первую очередь связано с безопасностной составляющей и направлено на обеспечение безопасности жизни мирного населения, пересекающего линию разграничения, поскольку светлое время суток уменьшается, а в темное время повышаются риски обстрела со стороны российских наемников", - сказано в сообщении.
Ранее, с 1 сентября, КПВВ работали по осеннему графику с 7:00 до 18:30.
Напомним, что с 4:00 30 октября Украина переходит на "зимнее" время.ZN.UA