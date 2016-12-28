Граждане Украины могут пребывать в стране без визы в течение 90 дней.

Коста-Рика отменила визы для Украины

Коста-Рика с декабря отменила краткосрочные визы для украинцев сроком до 90 дней, сообщает Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины на своей странице в Facebook.

"Правительством Коста-Рики с декабря 2016 введен безвизовый режим для граждан Украины, предъявителей любых типов паспортов, на поездки до 90 дней. Необходимым требованием въезда в страну является наличие паспортного документа, срок действия которого не менее 90 дней на момент предполагаемого выезда из Коста-Рики", - говорится в сообщении.

При выезде с территории государства должен быть уплачен сбор в размере 29 долл. независимо от типа паспортного документа путешественника.

Кабинет Министров Украины на своем заседании 14 декабря утвердил межправительственное соглашение Украины с Сент-Китс и Невис о взаимной отмене визовых требований.