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Коста-Рика с декабря отменила краткосрочные визы для украинцев

28 декабря в 21:26

Граждане Украины могут пребывать в стране без визы в течение 90 дней. 

Украина, ЕС, визы
Коста-Рика отменила визы для Украины

Коста-Рика с декабря отменила краткосрочные визы для украинцев сроком до 90 дней, сообщает Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины на своей странице в Facebook. 

"Правительством Коста-Рики с декабря 2016 введен безвизовый режим для граждан Украины, предъявителей любых типов паспортов, на поездки до 90 дней. Необходимым требованием въезда в страну является наличие паспортного документа, срок действия которого не менее 90 дней на момент предполагаемого выезда из Коста-Рики", - говорится в сообщении. 

При выезде с территории государства должен быть уплачен сбор в размере 29 долл.  независимо от типа паспортного документа путешественника. 

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Кабинет Министров Украины на своем заседании 14 декабря утвердил межправительственное соглашение Украины с Сент-Китс и Невис о взаимной отмене визовых требований.

По материалам: ZN.UA
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