Коррупция дестабилизирует судебную систему Украины - глава Венецианской комиссии

После Революции достоинства политической коррупции в Украине стало меньше. Но судебная остается.
"На практике мы различаем политическую и обычную коррупцию. Политическая коррупция, кажется, была уменьшена со времен Революции на Майдане, а обычная коррупция в судебной системе и других государственных структурах остается актуальной в повестке дня и с ней необходимо действительно бороться", - сказал он, выступая в Киеве на открытии международной конференции по случаю 20-летия Конституционного суда Украины.
По данным опроса Центра Разумкова и фонда "Демократически инициативы", проведенного в мае 2016 года, 67% украинцев считают главной причиной текущего социально-экономического кризиса украинцы коррумпированность представителей власти.
По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного в июне 2016 года, большинство украинцев (53%) знают о высоком уровне коррупции в стране из средств массовой информации. При этом 10% заявили, что последний год лично давали взятки, а 22% сообщили, взятки давали их родственники и знакомые.Интерфакс-Украина , ZN.UA ,