Коррупция дестабилизирует судебную систему Украины - глава Венецианской комиссии

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

После Революции достоинства политической коррупции в Украине стало меньше. Но судебная остается.

Джанни Букиккио рассказал о видах коррупции в Украине armradio.am

Глава Европейской комиссии "За демократию через право" (Венецианская комиссия) Джанни Букиккио уверен, что коррупция остается дестабилизирующим фактором для судебной системы в Украине.

"На практике мы различаем политическую и обычную коррупцию. Политическая коррупция, кажется, была уменьшена со времен Революции на Майдане, а обычная коррупция в судебной системе и других государственных структурах остается актуальной в повестке дня и с ней необходимо действительно бороться", - сказал он, выступая в Киеве на открытии международной конференции по случаю 20-летия Конституционного суда Украины.

По данным опроса Центра Разумкова и фонда "Демократически инициативы", проведенного в мае 2016 года, 67% украинцев считают главной причиной текущего социально-экономического кризиса украинцы коррумпированность представителей власти.

По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного в июне 2016 года, большинство украинцев (53%) знают о высоком уровне коррупции в стране из средств массовой информации. При этом 10% заявили, что последний год лично давали взятки, а 22% сообщили, взятки давали их родственники и знакомые.