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Коррупция дестабилизирует судебную систему Украины - глава Венецианской комиссии

7 октября в 12:21

После Революции достоинства политической коррупции в Украине стало меньше. Но судебная остается.

Президент Венецианской комиссии Джанни Букиккио
Джанни Букиккио рассказал о видах коррупции в Украине
armradio.am
Глава Европейской комиссии "За демократию через право" (Венецианская комиссия) Джанни Букиккио уверен, что коррупция остается дестабилизирующим фактором для судебной системы в Украине.

"На практике мы различаем политическую и обычную коррупцию. Политическая коррупция, кажется, была уменьшена со времен Революции на Майдане, а обычная коррупция в судебной системе и других государственных структурах остается актуальной в повестке дня и с ней необходимо действительно бороться", - сказал он, выступая в Киеве на открытии международной конференции по случаю 20-летия Конституционного суда Украины.

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По данным опроса Центра Разумкова и фонда "Демократически инициативы", проведенного в мае 2016 года, 67% украинцев считают главной причиной текущего социально-экономического кризиса украинцы коррумпированность представителей власти.

По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного в июне 2016 года, большинство украинцев (53%) знают о высоком уровне коррупции в стране из средств массовой информации. При этом 10% заявили, что последний год лично давали взятки, а 22% сообщили, взятки давали их родственники и знакомые.

По материалам: Интерфакс-Украина , ZN.UA ,
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Тэги коррупция Украина суд комиссия
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