Коррупционные потоки на "Укрзалізниці" в последние годы составляли около $ 500 млн в год – Омелян

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В 2016 году "черная касса" компании выросла в разы, благодаря повышенной тарификации.

Омелян рассказал о масштабах коррупции в "Укрзалізниці" Андрей Товстыженко, ZN.UA

Объем средств, вовлеченных в коррупционные потоки в ПАО "" в последние годы составлял примерно 500 млн долларов в год, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

В интервью для ZN.UA министр указал, что в "лучшие времена" речь могла идти о теневых потоках объемом в 1-2 млрд долларов в год. Подобные оценки учитывают не только махинации при закупках, но и манипуляции с наличием или отсутствием вагонов.

"Ты получаешь вагон вовремя, но дорого, или позже, но дешевле, или не получаешь вообще. При этом такая услуга коррупционна на всех уровнях, начиная от руководства, раздающего указания, и заканчивая начальниками станций, обеспечивающими техническую подачу этих вагонов вовремя и по графику. Мы знаем, что в 2016-м "черная" касса, благодаря повышенной тарификации, выросла в разы. У нас появились огромные вопросы по транзиту. Компании-прокладки, которым фактически достаточно было иметь три стула и один стол, зарабатывали огромные суммы на грузовых перевозках", - рассказал глава Мининфраструктуры.

В данном контексте Омелян затронул вопросы, касающиеся закупки УЗ дизельного топлива. По его словам, несмотря на то, что железная дорога закупает более 300 тысяч тонн топлива в год (что сопоставимо с закупками ключевых игроков рынка, таких, как WOG или ОККО), топливная компания по каким-то причинам до сих пор не создана. В УЗ, как указывает министр, все еще отсутствует формульная цена закупок и подход к формированию стратегического топливного резерва.

"Возможно, в силу объективных обстоятельств в 2014-м резерв был сожжен, но в 2016-м при наличии большого денежного запаса его все равно не создали. И фактически каждый раз "УЗ" сталкивается с шантажом со стороны поставщиков: или вы повышаете цену купленного топлива, или мы останавливаем поставки. Таким образом, поставщики, выигравшие тендеры по самой низкой цене, затем поставляют топливо в лучшем случае по среднерыночной, а в отдельных случаях — по цене, значительно выше средней. Есть здесь коррупционный элемент? Я уверен, что есть", - заключил он.

Ранее Александр Артеменко в своей статье для DT.UA писал, что неэффективная логистика "Укрзалізниці" в прошлом году стала причиной многомиллиардных убытков, поскольку предприятие не смогло в полной мере обеспечить транспортные потребности горно-металлургической и аграрной промышленности.

Подробнее о масштабах коррупции в ПАО "Укрзалізниця" и связанных с ней проблемах читайте в интервью Владимира Омеляна ZN.UA в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".