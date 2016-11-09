Координатор ОБСЕ навестил украинских заложников в тюрьмах ОРДЛО

Визит представителя ОБСЕ стал первой за полтора года возможностью увидеть схваченных боевиками украинских граждан, заявила вице-спикер Рады.

ОБСЕ проинспектировала условия содержания украинских заложников в тюрьмах ОРДЛО Евгений Шибалов, ZN.UA

Координатор ОБСЕ Тони Фриш отчитался перед гуманитарной подгруппой Трехсторонней контактной группы по Донбассу о посещении тюрем, где боевики удерживают украинских заложников, сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, участник Минского переговорного процесса Ирина Геращенко.

"Координатор ОБСЕ Тони Фриш рассказал гуманитарной подгруппе (сегодня там работали также В. Медведчук и эксперты СЮУ Ю. Тандит и Ю. Кочанов) детали своего посещения оккупированных территорий и тюрем, где удерживают наших заложников. Он смог передать узникам письма от родных и проинспектировал условия содержания", – написала она в Facebook по итогам сегодняшнего заседания гуманитарной подгруппы в Минске.

По ее словам, это была первая за полтора года возможность увидеть заложников, которой украинская сторона добивалась очень долго, хотя ключевой целью Киева остается ее освобождение.

Помимо этого, украинская сторона призвала ОРДЛО предоставить конкретную информацию о заложниках, а также сделала конкретные, компромиссные предложения для их освобождения.

Ранее глава СБУ Василий Грицак заявил о готовности к неравнозначному обмену для освобождения украинских заложников.

"Когда состоится ближайший обмен – я не хочу сотрясать воздух и называть какие-то даты или цифры. Но мы дошли уже до того, что мы готовы отдавать за одного трех, лишь бы нам вернули наших ребят", – сказал он журналистам в Краматорске в среду.

В свою очередь, в "ДНР" заявили", что готовы вести обмен пленными только по формуле "всех на всех".