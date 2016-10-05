Контактная группа не смогла согласовать новые зоны безопасности в Донбассе

Этот вопрос предполагается завершить до конца года.

В ОБСЕ заяили о "противоречиях" в вопросе формирования семи зон безопасности osce.org

Участники Трехсторонней контактной группы по Донбассу пока не пришли к компромиссу по условиям формирования семи дополнительных зон безопасности на линии соприкосновения, сообщил специальный представитель ОБСЕ Мартин Сайдик.

"Этот вопрос обсуждался, но окончательного решения пока нет", – сказал он, отвечая на вопрос о перспективах формирования дополнительных зон безопасности.

Между тем источник в подгруппе по безопасности сообщил, что формирование семи дополнительных зон предполагается завершить до конца года.

"Сегодня обсудили условия и параметры нескольких дополнительных участков, противоречия пока сохраняются, однако до конца года высока вероятность вопрос с формированием семи дополнительных зон решить, и окончательно оформить", - сказал источник.

Напомним, в ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе 21 сентября было подписано рамочное решение о разведении сил и средств ВСУ и боевиков ОРДЛО на линии разграничения в зоне АТО.

Разведение запланировано только на трех участках линии разграничения с четко определенными координатами (Станица Луганская, а также Золотое и Петровское в Донецкой области). В то же время, Киев рассчитывал на то, что в ходе его имплементации будут отработаны подходы по разведению сторон вдоль всей линии разграничения.

Согласно подписанному контактной группой документу, обязательным условием для начала разведения сил ВСУ и боевиков ОРДЛО в зоне проведения антитеррористической операции является семидневный режим "полной тишины". За соблюдением перемирия на участках развода сторон конфликта следит миссия ОБСЕ.