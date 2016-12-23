Конституционный суд отменил ограничение максимальной пенсии военных

Военные пенсионеры смогут получать пенсии свыше 10,74 тыс. грн, а также зарплату, если они продолжают работать.
Кроме того, КСУ признал неконституционным положение закона "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с воинской службы и некоторых других лиц", в соответствии с которой в период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года лицам, работающим на должностях, предусмотренных законами "О государственной службе", "О прокуратуре", "О судоустройстве и статусе судей", назначенная пенсия или ежемесячное пожизненное денежное обеспечение не выплачивается.
КСУ указал, что оспариваемые положения закона признаны неконституционными и утрачивают действие с момента принятия Судом этого решения.
Решение КСУ является обязательным к исполнению на территории Украины и не может быть обжаловано.
В июне 2016 года Конституционный суд Украины признал неконституционным ограничение максимального размера пожизненного денежного содержания судьей в отставке суммой 10 740 грн.Интерфакс-Украина , ZN.UA ,