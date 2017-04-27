Конкурс на должность членов Совета общественного контроля НАБУ стартует 10 мая

Документы кандидатов будут приниматься в течение девяти дней.

Новый Совет Общественного контроля НАБУ будут набирать уже в мае Укринформ

Конкурс по формированию нового состава Совета общественного контроля при Национальном антикоррупционном бюро Украины начнется 10 мая и продлится в течение девяти дней – до 19 мая, сообщает пресс-служба ведомства.

"С 10 по 19 мая 2017 года представители общественных объединений, уставная деятельность которых связана с предотвращением и противодействием коррупции, смогут принять участие в конкурсе", - говорится в сообщении пресс-службы.

Соответствующее распоряжение директор НАБУ Артем Сытник подписал 24 апреля.

Прием документов продлится в течение девяти календарных дней. Рейтинговое интернет-голосование состоится 31 мая с 9:00 до 21:00.

Кандидаты в члены Совета общественного контроля должны соответствовать требованиям, указанным в пункте 3 Положения о порядке формирования Совета общественного контроля. То есть, не быть при исполнении функций государства или местного самоуправления, не иметь опыта работы в НАБУ или других правоохранительных органах в течение двух последних лет и не иметь родственников, у которых данный опыт работы есть.

Кандидаты также должны собственноручно заполнить декларацию на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и приобщить распечатку к остальным документам, которые будут предоставлять в Бюро.

Совет общественного контроля НАБУ формируется по итогам рейтингового интернет-голосования в составе 15 человек. По его итогам директор Национального антикоррупционного бюро Украины размещает на официальном сайте НАБУ объявление о результатах голосования, с указанием количества голосов, отданных за каждого кандидата.

Одной из основных функций Совета общественного контроля при НАБУ является участие в дисциплинарной комиссии НАБ, которая принимает участие в увольнении недобросовестных работников Бюро. Также представители Совета общественного контроля принимают участие в конкурсных комиссиях по отбору сотрудников ведомства.