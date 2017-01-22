Компания Ротенберга займется строительством железнодорожных подходов к Керченскому мосту

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Строительство начнется в аннексированном Россией Крыму уже в этом году, и будет длиться три года.

Железнодорожные подходы к мосту построит "Стройгазмонтаж" Ротенберга

Компания близкого к президенту Российской Федерации бизнесмена"Стройгазмонтаж" займется строительством железнодорожных подходов к Керченскому мосту со стороны полуострова, сообщил глава Министерства транспорта Российской Федерации Максим Соколов.

"Да, они ("Стройгазмонтаж" - ред.) высказали такую позицию, мы необходимые документы уже направили в правительство. Они начнут строительство в этом году", - заявил Соколов.

По словам главы Минстраспорта РФ, у компании Ротенберга достаточно времени для того, чтобы закончить строительство в срок.

"У нас почти три года", - добавил Максим Соколов.

Ранее сообщалось о том, что сумма контракта на строительство железнодорожных подходов к Керченскому мосту - 16,9 млрд рублей. Однако глава Минтранса РФ отказался озвучивать точную сумму.

"Мы на площадке правительства этот вопрос сейчас окончательно решим. Естественно, это будет установленный пределами проектной документации лимит", - подчеркнул министр.

Напомним, первый конкурс на строительство железнодорожных подходов к мосту был объявлен в сентябре прошлого года. Заявку на его строительство подали только "Железные дороги Якутии", но компания не прошла предквалификационный отбор.

Проект так и не смог заинтересовать подрядчиков, так как не учитывал риск западных санкций, под которые может попасть подрядчик во время и строительства. Также отсутствовала техническая база по нему.

26 декабря стало известно о том, что сроки строительства моста через Керченский пролив с территории России в оккупированный Крым могут сдвинуться. Минтрансу РФ дважды не удалось определить генерального подрядчика по строительству железнодорожных подходов к мосту.

Одной из основных причин нехватки заявок эксперты называли низкую стоимость проекта. Тем не менее, в нем были заинтересованы российские бизнесмены Арас Агаларов и Руслан Байсаров.

Как сообщалось, в сентябре в ходе визита в Керчь в оккупированном Крыму премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что российское правительство с трудом "изыскивает" деньги на строительство Керченского моста.