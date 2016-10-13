Коммунистку Александровскую выпустили из СИЗО с электронным браслетом

Александровскую подозревают в подкупе харьковских депутатов с целью имитации массового движения за "федерализацию".

Коммунистка-сепаратистка Александровская будет ждать приговора суда дома, но с браслетом twitter.com/korenvkvadrate

Апелляционный суд Харьковской области смягчил меру пресечения бывшему народному депутату от КПУс содержания в СИЗО на домашний арест, сообщил ее адвокат Александр Пастернак.

"Суд поменял меру пресечения на круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета. Алла Александровна была освобождена из-под стражи в зале суда", - сказал Пастернак.

Адвокат затруднился сказать, на основании чего суд согласился смягчить меру пресечения коммунистке.

Сотрудники СБУ задержала Александровскую 28 июня, а также провели обыск у нее дома. В тот же день ей было предъявлено подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч.2 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч.3 ст.369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

Как стало известно следствию, Алла Александровская и ее сын Александр, который скрывается в России, пытались подкупить руководство и депутатов местных советов в Харьковской области для принятия на сессиях обращений в парламент и президенту о внесении изменений в Конституцию по вопросам федерализации.