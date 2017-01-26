Комиссия выбрала десять кандидатов на должность главы Нацполиции

Четверо из них занимают руководящие должности в правоохранительных органах.

Из десяти кандидатов по итогам заключительного этапа отбора выберут трех лучших Uncleroo / Depositphotos

Конкурсная комиссия в составе Микаэла Люнгбю, Джона Монтанио, Джозефа Макаллистера,, Романа Романова и Виталия Портникова отобрала десять претендентов на должность главы Национальной полиции, сообщил секретарь конкурсной комиссии Евгений Захаров.

"Мы провели работу и отобрали десять кандидатов", - отметил Захаров.

По словам секретаря комиссии, из десяти отобранных претендентов на должность четверо – действующие сотрудники органов внутренних дел и занимают там руководящие должности. Всего к тестированию, которое состоялось 24 января, комиссией были допущены 46 кандидатов, однако трое из них сняли свои кандидатуры с конкурса.

"Мы закончим наш конкурс не позже 6 февраля в понедельник", - обозначил сроки окончания конкурсного отбора Захаров.

По его словам, на заключительном этапе отбора (интервью) из десяти кандидатов будут отобраны трое лучших, которых представят Министру внутренних дел Украины Арсену Авакову.

"Эти 10 кандидатов приглашаются на интервью с 30 января, с понедельника по пятницу, по 3 февраля. По два человека в день будут проходить интервью, у каждого до трех часов это интервью будет продолжаться", - отметил Захаров.

Потенциальными победителями конкурса на должность главы Национальной полиции стали:

- Начальник Главного управления Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин;

- Депутат Киевского городского совета Леонид Антоненко;

- Заместитель начальника юридической службы ООО "Промтоварный рынок" Александр Берладин;

- Заместитель главы Национальной полиции Украины Константин Бушуев;

- Директор центра бесплатной правовой помощи Андрей Вишневский;

- Первый заместитель начальника Киевской городской прокуратуры №6 Вадим Еренко;

- Начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрий Головин;

- Начальник Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины Сергей Князев;

- Генеральный директор ООО "Инвестиционная группа ИНЭКО" Станислав Людкевич;

- Адвокат юридического агенства "Шевчук и партнеры" Алексей Шевчук.

Как сообщалось, 16 ноября Кабмин уволил Хатию Деканоидзе с должности главы Нацполиции. После этого глава МВД Арсен Аваков назначил временно исполняющим обязанности руководителя НПУ бывшего первого заместителя главы Национальной полиции Украины Вадима Трояна.

15 декабря министр внутренних дел Арсен Аваков объявил о проведении консультативного конкурса на замещение вакантной должности главы Национальной полиции. В требованиях к кандидату указано, что он должен иметь высшее юридическое образование и стаж работы в отрасли права не менее семи лет, опыт работы на руководящих должностях не менее пяти лет.