Комбат ВСУ извинился перед крымскими татарами за нападение на базу "Аскер" в Чонгаре

Офицер пообещал, что вооруженные силы восстановят все, что было сломано при вторжении на базу прошлой ночью.

В 57 бригаде ВСУ извинились за погром на базе крымскотатарского батальона facebook.com/ato.news

Командир 34 батальона 57 бригады ВСУ Сергей Шпанко принес свои извинения активистам организации "Аскер" и бойцам крымскотатарского батальона им. Номана Челебиджихана в связи сна их базу возле Чонгара Херсонской области прошлой ночью.

Видеозапись эфира крымскотатарского телеканала ATR, на которой офицер ВСУ извиняется перед крымскотатарскими бойцами, опубликовал в Facebook и Youtube журналист Осман Пашаев.

"За вчерашние события приношу свои извинения. Надеюсь, что мы с вами далее будем нести службу совместно", – заявил Шпанко, пообещав, что вооруженные силы помогут отремонтировать испорченное прошлой ночью имущество базы.

Ранее Пашаев в своем Facebook сообщал, что Шпанко руководил ночным захватом "Аскера", в ходе которого несколько человек были избиты. По его словам, командир батальона находился в состоянии алкогольного опьянения.

"Командир 34 батальона 57-ї бригады ВСУ Сергей Шпанко руководил захватом "Аскера", избиванием людей. Захватом руководил пьяный майор, которому пожаловался местный предприниматель - владелец кафе и рынка на Чонгаре. "Татары захватили участок земли и расположили на нем блокаду" - рассказал бизнесмен, бухая с майором. Поэтому, недолго думая, майор решил восстановить справедливость, поднял солдат и бойцы начали освобождать армянского предпринимателя от татарского ига. Утром майор извинялся перед представителями местного меджлиса, которых тоже положили лицом на землю", – заявил он.

"Пресс-службе ВСУ – врать о нападении на вас на Чонгаре и распространять такое не надо, потому что у нас на руках есть видео, где до сих пор пьяный майор с утра извиняется за нападение ночью. Против невооруженных людей с использованием БТР", – указывал Пашаев.

Напомним, в ночь на 13 апреля в поселке Чонгар Херсоноской области, находящемся вблизи админграницы Украины с оккупированным Крымом, вооруженные лица захватили базу крымскотатарского батальона им. Номана Челебиджихана, используя стрелковое оружие и бронированный транспорт.

В дальнейшем выяснилось, что инцидент возник в результате конфликта между бойцами крымскотатарского батальона и военнослужащими ВСУ.

Читайте подробности инцидента под Чонгаром в материале "Захват" базы крымскотатарского батальона в Чонгаре: главное".