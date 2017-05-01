Командиры ВСУ приняли решение ответить на обстрелы террористов ОРДЛО

Боевики стреляли по позициям сил АТО возле Повлополя из 120-миллиметровых минометов.

Девять бойцов ВСУ получили ранения в зоне АТО Пресс-центр АТО/Facebook

С начала суток, 1 мая, боевики террористических группировок "ДНР" и "ЛНР" 25 раз открывали огонь по позициям, в результате чего девять украинских военных получили ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"В отдельных случаях, когда возникала непосредственная угроза жизни и здоровью военнослужащих, командиры принимали решения на адекватное открытие огня в ответ", - говорится в сообщении Штаба в Facebook.

Отмечается, что на приморском направлении, по позициям вблизи Повлополя террористы стреляли из 120-миллиметровых минометов, гранатометов, пулеметов крупных калибров и стрелкового оружия. Из минометов калибра 82-мм противник бил по опорным пунктам рядом Марьинки. 82-миллиметровые минометы, гранатометы различных систем и пулеметы крупных калибров подразделения российско-оккупационных войск применяли по защитникам Красногоровки, а гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы – по защитникам населенных пунктов Гнутово, Талаковка, Широкино и Водяное. В районе Павлополя действовали вражеские снайперы.

На донецком направлении, огнем из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов и стрелкового оружия противник накрывал позиции возле Луганского. Из вооружения БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов враг стрелял по защитникам Верхнеторецкого, а из гранатометов различных систем и стрелкового оружия – по защитникам Новгородского, Авдеевки, Зайцево и шахты "Бутовка".

На луганском направлении, с автоматических гранатометов и пулеметов крупных калибров враг вел огонь по позициям возле Новозвановки.

Напомним, 29 марта, Трехсторонняя контактная группа в Минске согласовала введение в зоне АТО с 1 апреля режима полного прекращения огня, а также разведение сил и средств от Станицы Луганской.

С момента объявления режима тишины в зоне АТО боевики ежедневно его нарушают, в том числе, активно применяя запрещенные Минскими договоренностями виды вооружений.