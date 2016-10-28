Колонна ОБСЕ попала под обстрел в Донбассе

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Никто из членов СММ не пострадал.

Пуля была выпущена с северного направления с позиции, расположенной ниже уровня автомобиля СММ OSCE

Колонна из трех автомобилей наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в зоне проведения антитеррористической операции на подъезде к нулевому блокпосту Вооруженных сил Украины попала под обстрел.

"Примерно в 17:00, когда колонна из трех автомобилей СММ подъезжала к нулевому блокпосту Вооруженных сил Украины, чтобы потом въехать в неподконтрольные правительству районы, наблюдатели Миссии, которые ехали в последнем автомобиле колонны, примерно в 100 м от блокпоста почувствовали и услышали глухой удар. Они подумали, что пробили шину", - говорится в оперативном отчете СММ ОБСЕ от 28 октября.

В отчете также добавили, что наблюдатели вернулись на свою базу в подконтрольном "ДНР" Донецке, осмотрели автомобиль и обнаружили отверстие от пули калибра 7,62-мм, которая попала в блок двигателя.

По оценкам СММ, пуля была выпущена с северного направления с позиции, расположенной ниже уровня автомобиля СММ, который во время выстрела был на возвышенности.

В ОБСЕ отметили, что никто из членов Миссии не пострадал.

Ранее сообщалось, что наблюдатели ОБСЕ заявили об отсутствие гарантий безопасности на участках разведение сил в Донбассе.

Напомним, что во время встречи "Нормандской четверки" в ночь на 20 октября участники встречи в Берлине согласились с безальтернативностью Минских договоренностей и договорились о совместной разработке "дорожной карты" их реализации. Кроме того, лидеры стран предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на 4-х участках линии соприкосновения в Донбассе. Среди этих, участков, в частности, будет и Дебальцево Донецкой области.