Коллега Грабовского не узнала в одесском трупе свидетеля по делу об убийстве адвоката

По словам Оксаны Соколовской, ряд причин заставляет усомниться в том, что найденный мужчина и есть пропавший без вести Сергей Федосенко.

Убитый в Одессе мужчина - не свидетель по делу об убийстве Юрия Грабовского ТАСС

Адвокат и коллега убитого Юрия Грабовского, защищавшего сотрудников ГРУ РФ Александра Александрова и Евгения Ерофеева, Оксана Соколовская, сообщила о том, что найденный в Одессе труп не принадлежит ее помощнику.

"Труп, очевидно, не Сергей Федосенко по нескольким причинам", - написала она.

Как ранее сообщали в пресс-службе Национальной полиции в Одесской области, труп был найден до того, как стало известно о пропаже главного свидетеля по делу об убийстве Грабовского Сергея Федосенко.

"Труп неизвестного человека, похожего на Сергея, найден 22.07.2016 года, при этом фото с участием Сергея публиковали его знакомые и друзья 11.08., 21.08.2016 года", - отметила Соколовская.

Дополнительные фотографии найденного мертвым мужчины позволили адвокату усомниться в его сходстве с Федосенко, о котором она заявляла раньше.

"На опознании трупа с моим участием по дополнительным фото стало понятно, что это не Сергей", - сообщила правозащитница.

Также, по словам Соколовской, пропавший Сергей Федосенко способен появиться в самое неожиданное время.

"Сергей всегда имел определённые странности и мечтает о признании, возможно, ждёт накала страстей для своего феерического появления", - добавила она.

Кроме того, мать Сергея Федосенко рассказала о том, что на Новый год сын звонил ей.

"Как вариант, рассматриваю давление на свидетеля либо заинтересованность материальную", - прокомментировала рассказ женщины Оксана Соколовская.

Напомним, адвокат российских ГРУшников Юрий Грабовский пропал в середине марта. Полицейскими установлено, что накануне исчезновения адвокат был у себя в офисе, а потом исчез в неизвестном направлении. Также правоохранители узнали о несанкционированном использовании неизвестными личной страницы Грабовского в социальной сети Facebook.

20 марта Анатолий Матиос сообщил, что подозреваемый в причастности к организации исчезновения Грабовского задержан. Утром 25 марта стало известно о том, что адвокат Юрий Грабовский действительно найден убитым, место его захоронения удалось найти благодаря показаниям двух подозреваемых, один из которых был задержан.

29 марта Матиос обнародовал видео из материалов следствия, на котором Грабовский заявляет человеку за кадром о том, что больше не будет защищать российского военнослужащего. После убийства Грабовского Соколовская, защищавшая интересы другого сотрудника российского ГРУ Евгения Ерофеева, была взята под круглосуточную охрану сотрудниками Службы безопасности Украины.

1 апреля тело Ю.Грабовского было опознано, 2 апреля он был похоронен на Лесном кладбище в Киеве. В конце июля главный военный прокурор сообщил, что убийство адвоката раскрыто.

25 мая состоялась процедура обмена удерживавшейся в РФ народного депутата Надежды Савченко на осужденных в Украине россиян Ерофеева и Александрова.

В ноябре Соколовская сообщила, что Национальная полиция Украины начала расследование в связи с исчезновением свидетеля по уголовному делу об убийстве Грабовского Сергея Федосенко.