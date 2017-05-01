Количество учеников украинских школ в Крыму с момента оккупации уменьшилось в 36 раз

Лишь 3,2% украинцев имеют возможность учиться на родном языке.

В оккупированном Крыму быстрыми темпами закрывают украинские школы schlenger86 / Depositphotos

За последние три года с момента оккупации Крыма количество учеников, которые учатся в украинских школах, уменьшилось в 36 раз. При этом только 3,2% украинцев имеют возможность учиться на родном языке, сообщается в отчете Крымской правозащитной группы, опубликованной на сайте омбудсмена.

В 2013 году в Крыму 13589 учеников получали образование на украинском языке, тогда как в 2016 таких было уже всего 371. При этом такое количество украинских классов несопоставимо с количеством этнически украинского населения, которого в Крыму проживает 15%.

В отчете указано соотношение доли населения в этнической структуре населения и доли учебных заведений языком этой группы. Таким образом, высчитано насколько та или иная группа обеспечена образованием на родном языке. Всего 3,2% украинцев имеют возможность учиться на родном языке, у татар это количество составляет 25,5%. Единственная группа, которая полностью обеспечена образованием на родном языке – россияне, которые на 137,4% обеспечены обучением на своем языке, что означает существенное превышение этого языка в структуре обучения на полуострове.

Напомним, что Международный суд ООН в Гааге согласился на введение временных мер по делу "Украина против России" в вопросе дискриминации национальных меньшинств в Крыму. Помимо прочего суд обязал Россию возобновить Меджлис и воздержаться от ограничений для крымских татар в представительстве своих интересов. Также среди требований находится. Кроме этого, суд попросил обе стороны воздержаться от любых форм расовой дискриминации.