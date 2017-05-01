Количество учеников украинских школ в Крыму с момента оккупации уменьшилось в 36 раз

Лишь 3,2% украинцев имеют возможность учиться на родном языке.
В 2013 году в Крыму 13589 учеников получали образование на украинском языке, тогда как в 2016 таких было уже всего 371. При этом такое количество украинских классов несопоставимо с количеством этнически украинского населения, которого в Крыму проживает 15%.
В отчете указано соотношение доли населения в этнической структуре населения и доли учебных заведений языком этой группы. Таким образом, высчитано насколько та или иная группа обеспечена образованием на родном языке. Всего 3,2% украинцев имеют возможность учиться на родном языке, у татар это количество составляет 25,5%. Единственная группа, которая полностью обеспечена образованием на родном языке – россияне, которые на 137,4% обеспечены обучением на своем языке, что означает существенное превышение этого языка в структуре обучения на полуострове.