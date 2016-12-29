Количество незаконно удерживаемых украинцев в РФ увеличилось до 17 человек – МИД

РФ продолжает игнорировать взятые на себя обязательства в рамках Минских договоренностей по обмену заложников по принципу "всех на всех".

Россия продолжает практику применения пыток, незаконных задержаний и репрессий в отношении граждан Украины - МИД Василий Артюшенко, ZN.UA

МИД Украины обращается с призывом к государствам-членам ООН предпринять дальнейшие шаги по усилению давления на РФ в связи с нарушением этой страной ключевых положений ряда деклараций и конвенций в сфере обеспечения прав человека, в том числе продолжением незаконных задержаний, пыток и репрессий в отношении граждан Украины.

"Призываем государства-члены ООН предпринять дальнейшие консолидированные шаги для усиления давления на Российскую Федерацию из-за злостного нарушения ею ключевых положений Всеобщей декларации прав человека, Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, Конвенции о защите прав человека и основных свобод, Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания, других основных международно-правовых документов, а также пренебрежения требованиями резолюции Генеральной ассамблеи ООН A/C.3/71/L.26 "Состояние с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)", - говорится в заявлении МИД Украины, обнародованном в четверг.

В заявлении подчеркивается, что Россия продолжает практику применения пыток, незаконных задержаний и репрессий в отношении граждан Украины.

"Государство-агрессор продолжает игнорировать взятые на себя обязательства в рамках Минских договоренностей по обмену заложников и незаконно удерживаемых лиц по принципу "всех на всех". Хотя и в Украине вернулось шесть пленников, их количество не уменьшилось, а, наоборот, выросло: сейчас нам известно о политически мотивированном содержании на территории государства-оккупанта не менее 17 украинцев. Еще больше наших соотечественников безосновательно задержаны и арестованы на оккупированном Крымском полуострове. Более ста украинцев в ужасных условиях содержатся российско-террористическими силами в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей", - говорится в сообщении.

Также МИД Украины требует от Российской Федерации немедленно и без каких-либо дополнительных условий освободить всех незаконно удерживаемых граждан Украины, прекратить практику политического преследования и репрессий в отношении наших соотечественников.

Ранее сообщалось,что освобожденные боевиками "ДНР" украинки Анжелика Преснякова и Ольга Сворак были схвачены террористами без каких-либо оснований и не были внесены в списки пленных для обмена.

Ранее представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по разрешению конфликта в Донбассе Ирина Геращенко заявила, что украинская сторона ближайшие дни освободит из-под стражи 15 ранее судимых за преступления лиц. Большинство помилованы президентом, среди них - шесть женщин, есть пожилые и больные.

Президент Украины Петр Порошенко помиловал девять осужденных для последующего их освобождения и передачи боевикам.

По данным СБУ, террористы ОРДЛО удерживают в заложниках 109 украинских граждан. 492 человека считаются пропавшими без вести.