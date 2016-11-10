Бывший начальник полиции Ровенской области возглавил уголовный розыск

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Предыдуший начальник уголовного розыска возглавил полицию Одесской области.

Князев возглавил уголовный розыск Национальная полиция

Сергей Князев возглавил департамент уголовного розыска Национальной полиции, сообщается на сайте ведомства.

Соответствующий приказ подписала глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе. Также она подписала приказ о назначении начальником главного управления Национальной полиции в АР Крым и городе Севастополе Анатолия Бахчиванжи. До этого он работал на должности советника в Департаменте обеспечения деятельности главы Национальной полиции Украины.

Сергей Князев занимал должность начальника главного управления Нацполиции в Ровенской области.

Как сообщалось, начальником главного управления полиции Одесской области стал генерал полиции Дмитрий Головин, раннее возглавлявший департамент уголовного розыска.