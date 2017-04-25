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Князев рассказал о позитивных сдвигах в расследовании убийства Вороненкова

25 апреля в 13:15

Расследование продвинулось в установлении причастных к убийству лиц.

Денис Вороненков
Украинские правоохранители продвинулись в расследовании убийства экс-депутата Госдумы РФ Вороненкова
Новая Газета
Правоохранители значительно продвинулись в расследовании убийства экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова, сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

"Есть позитивные сдвиги по установлению лиц, причастных к совершению умышленного убийства бывшего депутата Госдумы России Вороненкова", - сказал Князев.

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Напомним, 23 марта в Киеве застрелили получившего украинское гражданство экс-депутата российской Госдумы Дениса Вороненкова. Киллер открыл по нему огонь возле отеля "Премьер-Палас" в центре столицы, куда Вороненков шел на встречу с еще одним бывшим депутатом Госдумы РФ Ильей Пономаревым.

В ходе нападения между киллером и охранником Вороненкова завязалась перестрелка, в ходе которой они оба получили ранения. От полученных ранений киллер скончался в больнице. Советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что убийство Вороненкова совершил гражданин Украины Павел Паршов - агент российских спецслужб, внедренный в силовые структуры Украины.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Тэги убийство Россия Госдума Украина
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