Князев рассказал о позитивных сдвигах в расследовании убийства Вороненкова

Расследование продвинулось в установлении причастных к убийству лиц.

Украинские правоохранители продвинулись в расследовании убийства экс-депутата Госдумы РФ Вороненкова Новая Газета

Правоохранители значительно продвинулись в расследовании убийства экс-депутата Госдумы России, сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

"Есть позитивные сдвиги по установлению лиц, причастных к совершению умышленного убийства бывшего депутата Госдумы России Вороненкова", - сказал Князев.

Напомним, 23 марта в Киеве застрелили получившего украинское гражданство экс-депутата российской Госдумы Дениса Вороненкова. Киллер открыл по нему огонь возле отеля "Премьер-Палас" в центре столицы, куда Вороненков шел на встречу с еще одним бывшим депутатом Госдумы РФ Ильей Пономаревым.

В ходе нападения между киллером и охранником Вороненкова завязалась перестрелка, в ходе которой они оба получили ранения. От полученных ранений киллер скончался в больнице. Советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что убийство Вороненкова совершил гражданин Украины Павел Паршов - агент российских спецслужб, внедренный в силовые структуры Украины.