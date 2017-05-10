Князев назначил нового и.о. руководителя Национальной полиции Днепропетровщины

Утром министр внутренних дел Украины уволил руководящий состав полиции города и области.

Глава Нацполиции Украины рассказал, кто займет пост руководителя полиции Днепропетровщины Национальная полиция

Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев назначил нового исполняющего обязанности руководителя полиции Днепропетровской области, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

"С сегодняшнего дня исполняющим обязанности руководителя полиции в Днепропетровской области по общественной безопасности моим приказом будет назначен руководитель патрульной полиции города Днепра Владимир Богонис. Приказ вступает в силу с 10:00 часов утра", – сообщил Сергей Князев.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков уволил руководителей управлений Национальной полиции Днепра и Днепропетровской области из-за столкновений 9 мая.

"Утром подписан приказ об увольнении с должностей начальника управления полиции Дніпропетровської области генерала Репешко, начальника городского управления полиции Днепра полковника Бидыло, соответствующих заместителей по обеспечению общественной безопасности", - рассказал он.

При этом первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой раскритиковал действия полицейских. По его мнению, "руководители полиции в Днепропетровской области показали абсолютную неспособность управлять ситуацией".

"Вы не понимаете задач, которые стоят перед государством. Вы абсолютно не справились со своей работой. "Договорняки", которые были 2 мая три года назад, – мы видели, чем все это закончилось. И по аналогичному пути вы пошли. Ваша роль в этой ситуации была нулевая. Абсолютное невладение обстановкой", – подчеркнул Сергей Яровой.

Как сообщалось, 9 мая в Днепре произошли столкновения во время массовых мероприятий по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне, есть пострадавшие.

В областном управлении Нацполиции назначили служебное расследование действий правоохранителей во время беспорядков на массовых мероприятиях.