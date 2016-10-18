Клых отказался от адвоката из-за психического расстройства

Здоровье незаконно осужденного в РФ украинца ухудшается.

Адвокат Станислава Клыха сообщила об ухудшении его психического здоровья Новый регион

Незаконно осужденный в России украинский политзаключенный Станислав Клых в ходе судебного заседания 18 октября заявил об отказе от услуг своего адвоката и потребовал себе в защитники известного певца Стаса Михайлова. По словам адвоката Марины Дубровиной, представляющей интересы Клыха в суде, у ее подзащитного наблюдаются признаки психического расстройства.

Как сообщает "Кавказский узел", в ходе сегодняшнего судебного заседания по еще одному делу против Клыха, открытого в связи с оскорблением прокурора, обвиняемый вел себя эксцентрично.

Так, на вопрос о дате рождения Станисла Клых заявил, что "не помнит ее", а дату, указанную в свидетельстве о рождении – ставит под сомнение. В ходе заседания он заявил, что хочет отказаться от услуг своего адвоката Марины Дубровиной, аргументируя это тем, что получил "двадцать лет ни за что из-за плохой работы адвоката". Клых также указал, что хочет видеть своим защитником певца Стаса Михайлова, а также артистов "Зверева, Шуру или Пелагею".

В свою очередь, Дубровина заявила суду, что не может защищать подсудимого против его воли, однако указала, что к Клыху применялись пытки и психотропные препараты

"В результате этого его психическое здоровье серьезно пошатнулось. В ходе судебного разбирательства в Верховном суде Чеченской республики мною было заявлено ходатайство о проведении стационарной психиатрической экспертизы, но оно было отклонено. На стадии предварительного следствия по настоящему уголовному делу я также обращалась с ходатайством о назначении подзащитному стационарной психиатрической экспертизы, но и тут в удовлетворении ходатайства было отказано. Лечением Клыха никто не занимается. В Верховном суде Чеченской Республики судья решил вопрос удалением Клыха из зала суда ", - сообщила адвокат.

При общении с журналистами Дубровина также рассказала, что психическое нездоровье Клыха стало наиболее явно проявляться с января этого года.

"Он стал вести себя в зале суда буйно, кричал, строил в клетке баррикады из скамеек", - указала она, добавив, что его поведение на протяжении последних месяцев ставит под сомнение его способность адекватно воспринимать действительность.

Напомним, 26 мая Верховный суд Чечни признал Карпюка и Клыха виновными в участии в боевых действиях на территории республики в 1994-1996 годах и приговорил их к 22,5 и 20 годам лишения свободы соответственно.

Оба не признали свою вину и заявляют, что были незаконно задержаны, а признание российские следователи получили от них пытками. Николай Карпюк говорил о пытках в российском СИЗО электрическим током, иглами под ногти и запретом спать круглосуточно.

Подробнее о "чеченском" деле, которое сфабриковали украинцам следственные органы РФ, а также о применяемых к ним пытках читайте в статье Анастасии Станко "Первые пленные гибридной войны" для "Зеркала недели. Украина".