Климкин пояснил причины отсрочки рассмотрения Европарламентом вопроса отмены виз для Украины

Внутренняя дискуссия о механизмах приостановки безвизового режима в ЕС никак не связана с Украиной, заявил глава МИД.

Павел Климкин надеется, что внутренняя дискуссия о полномочиях по безвизовому режиму в ЕС завершится в октябре-ноябре Facebook/Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine

Европейский союз отложил рассмотрение вопроса либерализации визового режима для Украины в связи с внутренней дискуссией в ЕС по поводу полномочий реагирования на миграционный кризис, заявил министр иностранных дел Украины12 октября.

"У нас есть дискуссия в середине ЕС, никоим образом не касается Украины ... Сейчас между Европейской комиссией, странами-членами и Европарламентом ведется дискуссия. Смысл этой дискуссии: кто будет иметь больше полномочий в определении, как реагировать на миграционный кризис. Это будет работать не для Украины, а для всех стран, в которых будет безвизовый режим, в которых есть сегодня", – цитирует "РБК-Украина" слова главы украинской дипломатии на форуме "Ключевые вопросы года".

Климкин заявил, что пока не понимает, кто желает получить полномочия по приостановке безвизового режима в случае возможного изменения обстоятельств – Европарламент, или национальніе правительства стран-членов ЕС.

Дипломат, однако, выразил надежду, что соответствующий механизм будет согласован до конца октября или в ноябре.

Напомним, вопрос предоставления Украине безвизового режима не включен в повестку дня сессии Европейского Парламента, которая пройдет 24-27 октября в Страсбурге.

Напомним, 5 октября, профильный комитет Европарламента согласился с предложением Еврокомиссии ввести безвизовый режим для граждан Грузии. В тот же день еврокомиссар по вопросам соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан завявил, что процедура предоставления Украине безвизового режима с Евросоюзом будет успешной

Ранее, 26 сентября, профильный комитет Европарламента поддержал предоставление Украине безвизового режима. После успешного голосования по докладу и мандату, Европарламент должен будет утвердить состав переговорной команды, которая будет вести переговоры с Еврокомиссией и Европейским Советом. Группу переговорщиков ЕП возглавит британский депутат Клод Мораес. В ее состав также войдет докладчик по Украине Мария Габриэль из Болгарии.