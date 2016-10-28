Климкин обвинил некоторых наблюдателей ОБСЕ в работе на Россию

Решения конфликта в Донбассе не продвинется дальше без полного контроля ситуации ОБСЕ.

Для Украины важно, чтобы миссия круглосуточно присутствовала в Донбассе Facebook/Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine

Проблема эффективности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ заключается в том, что некоторые наблюдатели организации работают на Российскую Федерацию, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Несмотря на это, для Украины крайне важно, чтобы миссия круглосуточно присутствовала на территории Донбасса", - сказал он в эфире телеканала "24".

Климкин добавил, что главным является то, чтобы миссия ОБСЕ не повредила интересам Украины.

Министр также подчеркнул, что если СММ не будет на 100% контролировать ситуацию, то решение конфликта в Донбассе никуда не продвинется.

Ранее Павел Климкин заявил, что оккупированными территориями Донбасса управляют из Ростова и Москвы.