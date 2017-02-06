Кличко записал видеообращение к киевлянам в связи с внезапным снегопадом

Мэр столицы обратился за помощью к Национальной гвардии и полиции из-за снегопада в Киеве.
"Уважаемые киевляне, столица снова охвачена большим снегопадом. Следующие два дня синоптики тоже обещают снег. Все коммунальные службы работают в усиленном режиме. Вся спецтехника на улицах города. Но, пока не прекратились интенсивные осадки, полностью расчистить улицы слишком сложно", – говорится в обращении Кличко к киевлянам его странице в Facebook.
Кличко призвал киевлян-водителей, особенно владельцев малогабаритных автомобилей, не выезжать в город без крайней необходимости.
Напомним, что за ночь на 6 февраля в Киеве прирост снежного покрова составила 12 см, из-за чего в столице образовались большие пробки.