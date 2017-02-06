Топ Новости
<
>

Кличко записал видеообращение к киевлянам в связи с внезапным снегопадом

6 февраля в 13:03

Мэр столицы обратился за помощью к Национальной гвардии и полиции из-за снегопада в Киеве.

Виталий Кличко
Кличко: Уважаемые киевляне, столица снова охвачена большим снегопадом!
КГГА
Очистить улицы Киева от снега будет сложно, пока продолжаются интенсивные осадки, заявил мэр столицы Виталий Кличко.

"Уважаемые киевляне, столица снова охвачена большим снегопадом. Следующие два дня синоптики тоже обещают снег. Все коммунальные службы работают в усиленном режиме. Вся спецтехника на улицах города. Но, пока не прекратились интенсивные осадки, полностью расчистить улицы слишком сложно", – говорится в обращении Кличко к киевлянам его странице в Facebook.

Кличко призвал киевлян-водителей, особенно владельцев малогабаритных автомобилей, не выезжать в город без крайней необходимости.

Читайте также: Европейский циклон принесет в Украину мокрый снег и дожди

Напомним, что за ночь на 6 февраля в Киеве прирост снежного покрова составила 12 см, из-за чего в столице образовались большие пробки.

Читайте также
Тэги Киев снег столица Кличко
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
1 комментарий
  • Pyotr Pyshny Сегодня, 13:30 Рылом с отбитыми на ринге мозгами надо убирать улицы Киева . то ему не в банде "рыбки" заниматься рэкитом и вымогать деньги у стариков и детей . Ответить Цитировать Пожаловаться
Реклама
USD 27.08
EUR 29.08
Последние новости