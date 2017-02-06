Кличко записал видеообращение к киевлянам в связи с внезапным снегопадом

Мэр столицы обратился за помощью к Национальной гвардии и полиции из-за снегопада в Киеве.

Кличко: Уважаемые киевляне, столица снова охвачена большим снегопадом! КГГА

Очистить улицы Киева от снега будет сложно, пока продолжаются интенсивные осадки, заявил мэр столицы

"Уважаемые киевляне, столица снова охвачена большим снегопадом. Следующие два дня синоптики тоже обещают снег. Все коммунальные службы работают в усиленном режиме. Вся спецтехника на улицах города. Но, пока не прекратились интенсивные осадки, полностью расчистить улицы слишком сложно", – говорится в обращении Кличко к киевлянам его странице в Facebook.

Кличко призвал киевлян-водителей, особенно владельцев малогабаритных автомобилей, не выезжать в город без крайней необходимости.

Напомним, что за ночь на 6 февраля в Киеве прирост снежного покрова составила 12 см, из-за чего в столице образовались большие пробки.