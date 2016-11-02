Кличко сравнил свои семь велосипедов с сезонной обувью

Велосипеды нужны Виталию Кличко, "чтобы показывать хороший спортивный результат", а также, чтобы ездить на встречи в центре Киева.

Виталий Кличко передумал: семь велосипедов – это не коллекция, а обувь Facebook Виталия Кличко

Мэр Киевасравнил свои семь велосипедов из декларации за 2015 год с сезонной обувью.

"Я не коллекционирую велосипеды - на каждом из них я езжу и тренируюсь. Каждый из моих велосипедов предназначен для различных условий передвижения - шоссейный, горный, городской велосипед. Это, например, как обувь, рассчитанная для разных сезонов и ситуаций", - сообщил Кличко.

По его словам, чтобы показывать хороший спортивный результат, должен быть качественный велосипед и все необходимое оборудование, а это стоит недешево.

"Все это я указал в своей декларации. У меня также есть велосипед с жесткой рамой и электровелосипед для передвижения по городу. И моя спортивная подготовка позволяет мне на велосипеде доехать на работу или на встречу быстрее, чем на автомобиле. Особенно в центре города, когда пробки на дорогах", - сказал Кличко.

Напомним, что городской голова Киева Виталий Кличко указал в своей декларации за 2015 год семь велосипедов марок Cannondale, Coratec и Scott.

После обнародования декларации мэр сообщил на своей странице в Facebook, что "в этом году коллекцию значительно пополнил".