Кличко распорядился доработать фасад здания театра на Андреевском спуске

Здание "Театра на Подоле" вызвало истерическую реакцию всех знатоков архитектуры. Кличко также высказался.

Кличко поддержал сторонников традиционной архитектуры КГГА

Внешний вид "Театра на Подоле" должен быть доработан, чтобы он не выбивался из ансамбля зданий на Андреевском спуске, заявил мэр Киева

"Архитектурный ансамбль Андреевского спуска - знаковой, исторической улицы - должен быть сохранен! Без учета мнения специалистов и согласования с общественностью, это здание не будет сдано в эксплуатацию", - цитирует мэра пресс-служба КГГА.

Кличко завил о несоответствии здания нормам. В частности, подрядчик не учел рекомендаций градостроительного совета, которые касались проекта реконструкции фасада здания. Также проект не был представлен общественности.

В свою очередь главный архитектор Киева Александр Свистунов заявил, что фасад здания "Театра на Подоле" может быть доработан.

"До запланированного открытия театра (весной 2017 года) есть еще время для того, чтобы провести эту работу и выполнить корректировку фасада", - сказал он.

По данным КГГА, что открытие здания театра запланировано на весну 2017 года. Реконструкция здания театра на Андреевском спуске продолжалась более 23 лет. Реализация проекта стала возможной благодаря меценатской программе и при поддержке Министерства культуры Украины, КГГА и департамента культуры КГГА.

Напомним, что 29 ноября на Андреевском в Киеве спуске сняли сетку с фасада нового здания "Театра на Подоле", внешний вид которого вызвал неоднозначную реакцию в "Фейсбуке".