Кличко приказал за ночь очистить Киев от снега

До вторника, когда начнется рабочая неделя, улицы, магистрали, тротуары столицы должны быть очищены от снега.

Киевских коммунальщиков заставят работать ночью Киевавтодор

Мэр Киева Виталий Кличко провел совещание с главами районов, руководством "Киевавтодора", "Киевпасстранса", "Киевтранспарксервиса" и руководителями районных ДЭУ оносительно эффективности уборки столицы от снега, сообщает пресс-служба КГГА.

"Я ночью проверял, как у нас проходит уборка снега со столичных улиц. Коммунальщики работают. Но, поскольку я выехал на проверку без предупреждения, увидел и проблемы, которые есть в работе", – отметил Кличко.

Также он акцентировал внимание всех коммунальных служб на том, что обязательно должны быть убраны переходы возле остановок общественного транспорта, тротуары. И что в особо усиленном режиме должны проходить работы по уборке следующей ночью.

"Во вторник Киев должен вернуться к привычной жизни. Это – задача для каждого из вас", – обратился к руководителям коммунальных служб мэр столицы.

Ранее пресс-служба "Киевавтодора" сообщила, что в уборке снега в Киеве задействовано почти 60 бригад по ручной уборке и свыше 270 единиц снегоуборочной техники.

9 января прогнозируется в центральных областях снег, в восточных - снег с дождем. В западных областях снег, местами метели. Температура воздуха 7-12 градусов мороза.