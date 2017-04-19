Кличко по итогам отопительного сезона уволил 12 руководителей ЖЭКов

На неудовлетворительную работу чиновников поступило более 300 жалоб от киевлян.

Кличко пообещал уволить неработающих коммунальных чиновников отопительного сезона в столице Украины и сообщил о недовольстве киевлян работой ЖЭКов, сообщает пресс-служба мэра города.

"Только за последний месяц на горячую линию 1551 поступило почти 300 обращений по поводу непрофессиональной работы сотрудников ЖЭКов. Мы уже уволили 12 руководителей ЖЭКов за игнорирование обращений от киевлян", - рассказал Кличко.

Городской голова пообещал и впредь увольнять тех, кто не хочет работать.

"Те, кто не реагирует на обращения киевлян - будут уволены, а будут работать те, кто готов взять ответственность и предоставлять качественный сервис киевлянам", - подчеркнул он.

Глава города также обратился к профильным заместителейям и всем руководителям районов и коммунальных предприятий и подчеркнул, что они отвечают за качество услуг, которые получают киевляне.

Читайте также: В Киеве установят указатели адресов на английском языке

В начале февраля сообщалось, что по результатам проверок столичной Жилищно-коммунальной инспекции, платежки за отопление будут пересчитаны для 48 тысяч киевских семей.

В результате проверки были выявлены типичные причины начисления высоких сумм: период начислений более одного календарного месяца; несоответствие отапливаемых площадей; непредоставление жителями показаний квартирных счетчиков; снятие показаний тепловых счетчиков ПАО Киевэнерго без привлечения представителей домов.