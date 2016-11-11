Кличко хочет забрать у Ахметова тепловые сети Киева

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Тепловые сети из концессии "Киевэнерго" перейдут либо в муниципальное управление, либо международным операторам.

Кличко пообещал отобрать тепловые сети Киева у компании "Киевэнерго" КГГА

Киев не намерен продлевать контракт с ПАО "Киевэнерго"об управлении тепловыми активами города, заявил мэр города Виталий Кличко во время выездной инспекции по ремонту участка тепловой сети на ул. Киквидзе.

"Теплосети в городе в плохом состоянии. У них исчерпан ресурс эксплуатации. Как следствие – часто происходят прорывы. Теплосети столицы сегодня находятся под управлением "Киевэнерго". Концессия завершается в следующем году. И мы рассматриваем возможность или передать все теплосети в муниципальное управление, или привлечь международных операторов (сейчас ведутся такие переговоры), которые могут взять сети в эффективное управление. Это международные компании, которые имеют опыт успешной работы. Будем искать наиболее оптимальный вариант, чтобы исправить все недостатки, которые были при работе с "Киевэнерго", – отметил Кличко.

В марте секретарь Киевского городского совета Владимир Прокопив в интервью ZN.UA сказал, что "все ключевые предприятия, которые обеспечивают жизнедеятельность города, должны находиться под контролем города"."Скоро заканчиваются договоры концессии по "Киевэнерго" и вы увидите конкретные шаги городской власти в этом направлении. Я хочу верить, что КГГА это удастся. Если для этого понадобится помощь Киевсовета и депутатского корпуса - я ее обеспечу", - добавил он.

Подробнее о взаимоотношениях киевской власти с владельцем "Киевэнерго" Ринатом Ахметовым читайте в материале "Киевэнерго": не аренда, так концессия" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".