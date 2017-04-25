Кличко хочет совместить велосипедные дорожки с полосами для общественного транспорта

В Киеве проходит традиционная акция "На велосипеде на работу". Кличко присоединился и сообщил о планах.

Кличко надеется, что велосипедистам будет безопасно ездить на больших проспектах КГГА

Столичная власть планирует провести эксперимент – обустроить велосипедные дорожки на улицах, где есть выделенные полосы для общественного транспорта, сообщил киевский городской голова Виталий Кличко.

"Мы перенимаем лучший мировой опыт, когда полоса для велосипедистов совмещается с полосой общественного транспорта. Это пока будет эксперимент и надеемся, что это будет безопасно для велосипедистов. Наша задача – сделать Киев приспособленным и безопасным для поездок на велосипеде", – отметил городской голова в комментарии журналистам.

Как сообщает пресс-служба КГГА, такие велодорожки могут появиться на бульваре Дружбы Народов, проспекте Валерия Лобановского, Чоколовском бульваре, ул. Вадима Гетьмана, Александра Довженко, Елены Телиги, бульваре Перова, проспекте Освободителей, ул. Строителей и проспекте Мира.

Сегодня же Кличко присоединился к традиционной акции "На велосипеде на работу", участники которой в этом году собирались в Мариинском парке.

"Я сегодня утром проехал уже 35 километров. Уверен, что каждый, кто присоединится к нашему велосипедному движению, получит огромное удовольствие", – отметил мэр и пригласил велосипедистов на открытие обновленного велотрека, которое состоится 20 мая.

Напомним, что городской голова Киева Виталий Кличко указал в своей декларации за 2015 годсемь велосипедов марок Cannondale, Coratec и Scott. После этого он сравнил свои семь велосипедов с сезонной обувью. "Я не коллекционирую велосипеды – на каждом из них я езжу и тренируюсь. Каждый из моих велосипедов предназначен для различных условий передвижения – шоссейный, горный, городской велосипед. Это, например, как обувь, рассчитанная для разных сезонов и ситуаций", - сообщил Кличко.