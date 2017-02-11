Кличко хочет построить два мусороперерабатывающих завода

Ситуация на столичном мусорном полигоне критичная.
"Мы сейчас ведем переговоры о том, чтобы построить два таких комбината. Один - ближе к Киеву, а другой - на полигоне, на который вывозится мусор, где ситуация также очень критична. Ни в коем случае мы не хотим попасть в такую же сложную ситуацию, в которую попал Львов", - заявил мэр столицы Виталий Кличко в интервью "Радио Свобода".
По его словам, переговоры с инвесторами должны завершиться до конца года. "После этого нам нужно будет 1,5-2 года для того, чтобы заводы начали работать", - заявил Кличко.
Киевский мэр также заявил, что в планах города модернизация завода "Энергия", чтобы снизить количество вредных выбросов в районе Харьковского массива.
Как сообщалось, Львов получил земельный участок под строительство мусороперерабатывающего комплекса.ZN.UA