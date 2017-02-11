Кличко хочет построить два мусороперерабатывающих завода

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Ситуация на столичном мусорном полигоне критичная.

Кличко боится повторения львовского опыта КГГА

Киевская мэрия ведет переговоры с инвесторами по строительству современных заводов по сортировке и переработке мусора , сообщает пресс-служба КГГА.

"Мы сейчас ведем переговоры о том, чтобы построить два таких комбината. Один - ближе к Киеву, а другой - на полигоне, на который вывозится мусор, где ситуация также очень критична. Ни в коем случае мы не хотим попасть в такую ​​же сложную ситуацию, в которую попал Львов", - заявил мэр столицы Виталий Кличко в интервью "Радио Свобода".

По его словам, переговоры с инвесторами должны завершиться до конца года. "После этого нам нужно будет 1,5-2 года для того, чтобы заводы начали работать", - заявил Кличко.

Киевский мэр также заявил, что в планах города модернизация завода "Энергия", чтобы снизить количество вредных выбросов в районе Харьковского массива.

Как сообщалось, Львов получил земельный участок под строительство мусороперерабатывающего комплекса.