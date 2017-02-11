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Кличко хочет построить два мусороперерабатывающих завода

11 февраля в 19:32

Ситуация на столичном мусорном полигоне критичная. 

Виталий Кличко1
Кличко боится повторения львовского опыта
КГГА
Киевская мэрия ведет переговоры с инвесторами по строительству современных заводов по сортировке и переработке мусора, сообщает пресс-служба КГГА. 

"Мы сейчас ведем переговоры о том, чтобы построить два таких комбината. Один - ближе к Киеву, а другой - на полигоне, на который вывозится мусор, где ситуация также очень критична. Ни в коем случае мы не хотим попасть в такую ​​же сложную ситуацию, в которую попал Львов", - заявил мэр столицы Виталий Кличко в интервью "Радио Свобода". 

По его словам, переговоры с инвесторами должны завершиться до конца года. "После этого нам нужно будет 1,5-2 года для того, чтобы заводы начали работать", - заявил Кличко. 

Киевский мэр также заявил, что в планах города модернизация завода "Энергия", чтобы снизить количество вредных выбросов в районе Харьковского массива. 

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Как сообщалось, Львов получил земельный участок под строительство мусороперерабатывающего комплекса

По материалам: ZN.UA
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