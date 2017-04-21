Китай готов ввести безвизовый режим с Украиной

Режим свободных путешествий между двумя странами должен основываться на принципе равенства и взаимной выгоды.
"Китайская сторона готова в любое время, по желанию двух сторон, по принципу равенства и взаимной выгоды, принять новые меры по обмену людьми между нашими странами, в том числе и безвизовый режим", – сказал он 21 апреля в Киеве по случаю 25-летия дипломатических отношений между Украиной и Китаем.
Ду Вэй не привел сроков, в которые такое решение может быть принято.
Дипломат также отметил, что китайская сторона одобряет решение Европейского Союза о либерализации визового режима с Украиной.
19 апреля первый заместитель министра иностранных дел Вадим Пристайко сообщил примерный график работы европейских институций для завершения процедуры предоставления Украине безвизового режима. По его словам, в начале июня украинцы получат безвизовый режим с 30 странами Европы, среди которых 26 членов ЕС (все за исключением Ирландии и Великобритании), а также Исландия, Лихтенштейн, Швейцария и Норвегия.