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Китай готов ввести безвизовый режим с Украиной

21 апреля в 19:00

Режим свободных путешествий между двумя странами должен основываться на принципе равенства и взаимной выгоды.

китайские военные Китай1
Китай готов к безвизовому режиму с Украиной
Prime minister of Canada
Власти Китая готовы ввести безвизовый режим с Украиной, заявил посол в Украине Ду Вэй, сообщает "Радіо свобода".

"Китайская сторона готова в любое время, по желанию двух сторон, по принципу равенства и взаимной выгоды, принять новые меры по обмену людьми между нашими странами, в том числе и безвизовый режим", – сказал он 21 апреля в Киеве по случаю 25-летия дипломатических отношений между Украиной и Китаем.

Ду Вэй не привел сроков, в которые такое решение может быть принято.

Дипломат также отметил, что китайская сторона одобряет решение Европейского Союза о либерализации визового режима с Украиной.

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19 апреля первый заместитель министра иностранных дел Вадим Пристайко сообщил примерный график работы европейских институций для завершения процедуры предоставления Украине безвизового режима. По его словам, в начале июня украинцы получат безвизовый режим с 30 странами Европы, среди которых 26 членов ЕС (все за исключением Ирландии и Великобритании), а также Исландия, Лихтенштейн, Швейцария и Норвегия.

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