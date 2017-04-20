Киевсовет сделал первый шаг к преодолению языковой советской оккупации

Все услуги в сфере обслуживания в столице будут осуществляться на украинском языке. Но можно переходить на язык оккупанта, если клиент попросит.

В Киеве решили преодолеть последствия советской оккупации в языковой сфере Василий Артюшенко, ZN.UA

принял в первом чтении проект решения "О преодолении последствий советской оккупации в языковой сфере". Проект поддержал 91 депутат.

Документом предлагается установить, что в Киеве языком работы, делопроизводства и документации органов местного самоуправления, предприятий учреждений и организаций коммунальной формы собственности является государственный язык — украинский.

Также прописано, что все рекламные объявления, вывески, плакаты, афиши, сообщения и другие формы аудио - и визуальной рекламной продукции должны быть написаны на украинском или другом языке с обязательным указанием их перевода или транслитерации.

"Проект решения призван четко очертить, что все услуги в сфере обслуживания в столице — общение с клиентами, меню в заведениях общественного питания и прочее, в первую очередь должно осуществляться на украинском языке. Переходить на иностранный язык стоит только тогда, когда клиент сам об этом попросит. Это решение будет носить рекомендательный характер и призвано восстановить историческую справедливость в отношении нашего языка, который веками подавлялся", — сказал депутат Киевсовета Юрий Сиротюк, который является субъектом представления соответствующего решения.

Заместитель городского головы - секретарь Киевсовета Владимир Прокопив поддерживает это решение. "Я считаю, что это абсолютно правильная инициатива, и как гражданин, я хочу чтобы ко мне обращались на украинском языке и предлагали меню на родном языке. Но если мы уже взялись за эту проблему, то надо решать ее системно, в соответствии со всеми юридическими нормами. Необходимо также прописать конкретные механизмы его реализации", - отметил он.

Как свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова, более двух третей (68%) граждан Украины считают родным языком украинский, 14% – русский, в 17% – и украинский, и русский в равной мере, 0,7% – другие языки, свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.