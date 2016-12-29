Киевсовет принял к рассмотрению петицию о сносе фасада театра на Андреевском спуске

Автор петиции уверен, что Андреевский спуск "был построен в 18 веке", и требует вернуть зданию "исторический вид".

Кличко вернет зданию Театра на Подоле "исторический вид" (чтобы это не значило) КГГА

Электронная петиция о сносена Андреевском спуске, которая набрала более 10 тыс. подписей, принята к рассмотрению, сообщает пресс-служба Киевсовета.

Киевский городской голова Виталий Кличко уже поручил постоянным комиссиям Киевсовета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования, а также по вопросам культуры, туризма и информационной политики рассмотреть электронную петицию в установленном порядке.

Автор обращения Виктор Назаренко отмечает, что Андреевский спуск является общим наследием всего украинского народа, визитной карточкой Киева и он должен быть сохранен в первоначальном состоянии, "каким был построен в 18 веке". Автор подчеркивает, что новый фасад "Театра на Подоле" должен быть снесен. "Новые модернистские фасады вдребезги разрушают его историческую ценность и туристическую привлекательность", - убежден знаток архитектуры и истории Киева.

Петиция содержит несколько ошибок в каждом предложении, поэтому она цитируется без сохранения орфографии.

Подробнее о новом здании "Театра на Подоле" читайте в материале "Архитектура раздора (фасад на Андреевском)" в еженедельнике "Зеркало недели".