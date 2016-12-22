Киевсовет отказался переименовать проспект Ватутина в честь Шухевича

В Киевсовете не хватило голосов, чтобы переименовать проспект в честь главнокомандующего Украинской повстанческой армии.

Фракция Петра Порошенко в Киевсовете и Виталий Кличко решили, что в Киеве не будет проспекта Шухевича volynnews.com

Киевский городской совет не смог принять решение о переименовании проспекта генерала Ватутина в честь Романа Шухевича. Соответствующий проект поддержал лишь 41 депутат.

Во время голосования в президиуме присутствовал городской голова Киева Виталий Кличко.

Секретарь Киевсовета Владимир Прокопив так прокомментировал решение:

"Шухевич является героем, и улица его имени должна быть в столице. Было ли актуально сейчас это голосование? Пожалуй, нет. Я надеюсь, что в ближайшем будущем такое решение будет принято".

Роман Шухевич - главнокомандующий Украинской повстанческой армии (УПА) в 1943-1950 годах. Погиб в бою с сотрудниками МГБ в 1950 году. Подробнее о Романе Шухевиче читайте в материале "Зеркала недели. Украина" Украинская Повстанческая Армия: 70 лет одиночества.

Генерал Красной армии Николай Ватутин был ранен бойцами УПА в Волынской области в феврале 1944 года, после чего скончался в киевском госпитале в апреле того же года. Подробнее об обстоятельствах смерти Ватутина читайте в материале "Зеркала недели" Почему не спасли генерала Ватутина.