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Киевскую станцию метро "Петровка" предлагают переименовать в "Почайну"

29 декабря в 16:34

Вместо имени организатора Голодомора станция будет носить имя реки, в которой князь Владимир крестил Киевскую Русь.

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С карты Киева исчезнет имя коммунистического вурдалака Петровского
Андрей Товстыженко, ZN.UA
В Киевском городском совете предлагают переименовать станцию метро "Петровка" на "Почайну", сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

Как отмечается в сообщении, для метрополитена изменение названий - не новинка. За 56 лет работы уже переименовано 13 станций, причем одна дважды (Площадь Калинина - площадь Октябрьской революции - Майдан Незалежности).

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Почайна – река на Подоле, впадала в Днепр, у колонны Магдебургского права, сейчас почти исчезла. В Киеве река известна как место крещения Руси князем Владимиром.

Станция метро "Петровка" сейчас носит имя Григория Петровского, одного из организаторов Голодомора в Украине.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Киев станция метро переименование
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