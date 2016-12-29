Киевскую станцию метро "Петровка" предлагают переименовать в "Почайну"

Вместо имени организатора Голодомора станция будет носить имя реки, в которой князь Владимир крестил Киевскую Русь.

С карты Киева исчезнет имя коммунистического вурдалака Петровского Андрей Товстыженко, ZN.UA

В Киевском городском совете предлагают переименовать станцию метро "Петровка" на "Почайну", сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

Как отмечается в сообщении, для метрополитена изменение названий - не новинка. За 56 лет работы уже переименовано 13 станций, причем одна дважды (Площадь Калинина - площадь Октябрьской революции - Майдан Незалежности).

Почайна – река на Подоле, впадала в Днепр, у колонны Магдебургского права, сейчас почти исчезла. В Киеве река известна как место крещения Руси князем Владимиром.

Станция метро "Петровка" сейчас носит имя Григория Петровского, одного из организаторов Голодомора в Украине.