Киевского госисполнителя задержали на взятке почти в 100 тысяч гривень

Взяточник не хотел брать деньги в руки, поэтому требовал перевести их на банковскую карточку.

Взяточника задержали в его же кабинете ГУ НП в Черкаській області

Следователи Управления защиты экономики в Киеве Национальной полиции Украины совместно с прокуратурой АР Крымстаршего инспектора одного из районных отделов столицы, сообщает пресс-служба Нацполиции

Правоохранители установили, что инспектор вымогал у директора коммерческой структуры 90 тысяч гривень. Взамен он обещал снять арест с банковских счетов общества. Чтобы не касаться денежных средств руками, он приказал перечислить их на банковскую карточку. Инспектора задержали в его собственном служебном кабинете.

Открыто уголовное производство по ч. 3 статьи 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время продолжается санкционированный обыск.

Напомним, 20 марта оперативники СБУ при процессуальном руководстве прокуратуры Киева задержали сельского голову Мартусевки Василия Косовца во время получения крупной взятки в рабочем кабинете.

По данным следствия, сельский голова получил 250 тысяч евро от представителя строительной компании за содействие в выделении земельного участка площадью четыре гектара.

Вся сумма взятки была передана злоумышленнику в помещении сельсовета, где и было проведено задержание. Суд арестовал подозреваемого на 60 дней с возможностью внесения пяти миллионов гривень залога.