Киевский судья, получающий помощь от государства, приобрел внедорожник за 1,4 млн грн

На жену судьи записаны три квартиры, хотя сам он недвижимостью не владеет.

Судья Киевского апелляционного хозсуда приобрел иномарку, стоимость которой многократно превышает его годовой доход Майдан

СудьяСергей Буравлев приобрел автомобиль Toyota Highlander 2015 года выпуска, стоимость которого превышает сумму в 1,4 млн грн, хотя его зарплата за минувший год составила всего 215 тыс. грн.

Как сообщают "Наші гроші", об этом свидетельствуют данные электронной декларации Буравлева за 2015 год. Отмечается, что согласно документу, в минувшем году зарплата судьи составила 215 тысяч грн; еще 19 тыс. судья получил в качестве дивидендов из банка. При этом, судья уже несколько лет получает от государства материальную помощь в размере 13 тыс. грн в год.

В 2014 году судья задекларировал на счету в банке 386 тыс. грн, однако в декларации за 2015 год этих денег нет. Жена Буравлева – Наталья Сидоренко в прошлом году получила лишь 20 тыс. грн по уходу за ребенком. При этом, на нее записаны две квартиры в Овруче Житомирской области, и еще одна квартира в Киеве, площадью в 73 квадратных метра. Еще одна квартира на 43 квадратных метра записана на тещу судьи – Марию Сидоренко. Сам Буравлев, согласно декларации, недвижимостью не владеет.

Ранее журналисты выяснили, что судья Киевского апелляционного административного суда Светлана Шелест получила в подарок трехкомнатную квартиру в центре Киева, рыночная стоимость которой варьируется в пределах от 20 до 50 млн грн.

Напомним, 9 августа НАБУ задержало киевского судью Днепровского районного суда Киева Николая Чауса при получении взятки в 150 тысяч долларов.