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Киевский музей тоталитаризма разместят на ВДНХ

17 сентября в 06:36

Презентация состоится на следующей неделе, хотя концепции музея еще нет. 

декоммунизация
Советские памятники отправят на ВДНХ
iz.com.ua
В Киеве в Национальном комплексе "Экспоцентр Украины" (ВДНХ) откроют "Музей тоталитаризма". Презентация музея состоится уже на следующей неделе, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в Киевской городской государственной администрации.

Самой концепции музея еще нет, известно столько, что в него планируют свести "декоммунизированные" памятники не только из Киева, а со всей Украины. Заведение будет назваться "Музей монументальной пропаганды СССР".

Создавать музйе будут за счет инвестиционных средств, а открытие приурочат к 100-летней годовщине Октябрьского переворота. 

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Ранее киевский городской голова Виталий Кличко сообщил, что мемориальные доски и памятники, которые демонтировали в столице, уже свезли на открытую площадку в Жулянах.

"Мы ведем предварительные переговоры с некоторыми учреждениями, где есть площадки, на которых можно было бы разместить музей тоталитаризма. Но окончательное решение о том, где именно он будет находиться, должен принять Киевсовет", – отмечал мэр Киева.

Министерство культуры выступило за создание музея тоталитаризма еще весной 2015 года. Инициатива создать такой музей обсуждалась среди экспертов, парламентариев, диссидентов и общественных деятелей.

По материалам: Украинская правда
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