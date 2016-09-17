Киевский музей тоталитаризма разместят на ВДНХ

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Презентация состоится на следующей неделе, хотя концепции музея еще нет.

Советские памятники отправят на ВДНХ iz.com.ua

В Киеве в Национальном комплексе "Экспоцентр Украины" (ВДНХ) откроют "Музей тоталитаризма" . Презентация музея состоится уже на следующей неделе, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в Киевской городской государственной администрации.

Самой концепции музея еще нет, известно столько, что в него планируют свести "декоммунизированные" памятники не только из Киева, а со всей Украины. Заведение будет назваться "Музей монументальной пропаганды СССР".

Создавать музйе будут за счет инвестиционных средств, а открытие приурочат к 100-летней годовщине Октябрьского переворота.

Ранее киевский городской голова Виталий Кличко сообщил, что мемориальные доски и памятники, которые демонтировали в столице, уже свезли на открытую площадку в Жулянах.

"Мы ведем предварительные переговоры с некоторыми учреждениями, где есть площадки, на которых можно было бы разместить музей тоталитаризма. Но окончательное решение о том, где именно он будет находиться, должен принять Киевсовет", – отмечал мэр Киева.

Министерство культуры выступило за создание музея тоталитаризма еще весной 2015 года. Инициатива создать такой музей обсуждалась среди экспертов, парламентариев, диссидентов и общественных деятелей.