"Киевский метрополитен" восстановил движение поездов на двух станциях

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При разборе сгоревших конструкций складов спасатели обнаружили обгоревший женский труп.

Станции "Лесная" и "Черниговская" снова открыты для поездов и пассажиров Ольга Кононенко, ZN.UA

Движение поездов на станциях"Лесная" и "Черниговская" восстановлено после возгорания складов секонд-хэнда рядом с "Дарынком", сообщили на странице "Киевского метрополитена" в Facebook.

"Друзья! Мы полностью восстановили движение по красной ветке. "Черниговская" и "Лесная" открыты для пассажиров", - сообщили сотрудники пресс-службы ведомства.

Вместе с тем на месте пожара спасатели обнаружили сильно обгоревший женский труп, рассказала в эфире телеканалу "112 Украина" руководитель пресс-службы Главного управления ГСЧС Украины в Киеве Светлана Водолага.

"Во время тушения пожара и разбора сгоревших конструкций в туалете, как и сообщали свидетели, было обнаружено сильно обгоревшее тело женщины. Тело еще находится там, потому что работы по ликвидации пожара еще ведутся. Окончательную информацию о количестве жертв мы сможем сообщить только после полной ликвидации пожара", - отметила она.

На месте пожара работает 22 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 92 человека личного состава подразделений ГУ ГСЧС Украины в Киеве. Работы по ликвидации последствий пожара продолжаются.

Как сообщалось ранее, пожар вспыхнул в районе станции метро "Лесная" на восточной окраине Киева. Площадь возгорания, по словам руководитель пресс-службы ГУ ГСЧС Украины в Киеве Светланы Водолаги, составляла две тысячи квадратных метров.

Ранее сотрудники "Киевского метрополитена" сообщали о сильном повреждении силового электрооборудования на станции метро "Лесная", и собирались закрыть ее на неопределенный срок.