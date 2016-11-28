Киевский метрополитен убрал половину рекламы внутри вагонов

В вагонах поездов больше не будет рекламы над дверьми и на скосах.

В вагонах метро Киева станет меньше рекламы Mignews

Киевский метрополитен заявил, что убрал половину рекламы внутри вагонов поездов, сообщается на его странице в Facebook.

В частности, теперь не будет рекламных объявлений над дверью и на скосах, что занимает до половины официальных рекламных площадей внутри вагона.

"Коротко о рекламе. Было-стало в двух картинках. Больше никаких объявлений над дверью - только карта", - сообщается на Facebook-странице метрополитена.

В компании также заявили, что будут и дальше улучшать пространство внутри метрополитена.

11 ноября Киевсовет проголосовал за ужесточение контроля над размещением рекламных конструкций вдоль красных линий улиц и дорог в столице. В случае незаконного размещения, реклама будет демонтирована.

"За" проголосовали 84 депутата на вечернем заседании в четверг.

В течение 3-х месяцев с даты вступления в силу решения, департамент градостроительства КГГА должен провести инвентаризацию установленных рекламных носителей.