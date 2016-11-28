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Киевский метрополитен убрал половину рекламы внутри вагонов

28 ноября в 19:52

В вагонах поездов больше не будет рекламы над дверьми и на скосах.

метро
В вагонах метро Киева станет меньше рекламы
Mignews

Киевский метрополитен заявил, что убрал половину рекламы внутри вагонов поездов, сообщается на его странице в Facebook. 

В частности, теперь не будет рекламных объявлений над дверью и на скосах, что занимает до половины официальных рекламных площадей внутри вагона. 

"Коротко о рекламе. Было-стало в двух картинках. Больше никаких объявлений над дверью - только карта", - сообщается на Facebook-странице метрополитена. 

В компании также заявили, что будут и дальше улучшать пространство внутри метрополитена. 

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11 ноября Киевсовет проголосовал за ужесточение контроля над размещением рекламных конструкций вдоль красных линий улиц и дорог в столице. В случае незаконного размещения, реклама будет демонтирована. 

"За" проголосовали 84 депутата на вечернем заседании в четверг. 

В течение 3-х месяцев с даты вступления в силу решения, департамент градостроительства КГГА должен провести инвентаризацию установленных рекламных носителей.

По материалам: ZN.UA
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