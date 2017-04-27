"Киевский метрополитен" продлит ремонт на станции "Левобережная"

Станция метро примет посетителей "Евровидения".

Ремонт на станции "Левобережная" продлят

КП "Киевский метрополитен" сообщило о продлении ремонта вестибюлей станции " Левобережная " до 5 мая, сообщает коммунальный перевозчик на своей странице в Facebook.

"Левобережная: ремонт вестибюлей продлится до 5 мая. Чтобы сделать ремонт качественно, нам нужно еще несколько дней", — говорится в сообщении метрополитена.

На предприятии извинились за задержку. Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что полностью обновленную станцию метро "Левобережная" откроют уже 1 мая.

23 марта открыли после ремонта восточный вестибюль станции метро "Левобережная" в Киеве . Выход к городской электричке снова заработал, сообщает пресс-служба метрополитена в Facebook. Интерьер вестибюля приобрел более современный вид. Станция расположена рядом с Международным выставочным центром, где в мае должен состояться песенный конкурс Евровидение – 2017.