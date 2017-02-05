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Киевский губернатор призвал снизить цены на проезд в маршрутках

5 февраля в 02:30

Стоимость билетов должны начать снижать с понедельника, 6 февраля. 

Маршрутки
Стоимость проезда в маршрутках должна снизиться
Киевская областная государственная администрация (ОГА) призвала частных перевозчиков снизить стоимость проезда в маршрутках с 6 февраля, сообщил председатель Киевской ОГА Александр Горган, передает пресс-служба ОГА. 

"Призываю автоперевозчиков с понедельника, 6 февраля, вернуть стоимость проезда, которая предшествовала резкому подорожанию в январе. В течение недели, до 13 февраля, будет работать комиссия по определению обоснованной стоимости проезда, которая будет учитывать уровень платежеспособности населения, стоимость топлива и других факторов, влияющих на стоимость проезда", - заявил глава ОГА.

По его словам, в Киеве работает треть трудоспособного населения Киевской области. От цен на проезд напрямую зависит материально-экономическое положение жителей области.

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Как сообщалось, вице-премьер-министр Украины Павел Розенко назвал "мошенничеством" и "преступными намерениями" попытки повысить цены на проезд в городских и междугородных маршрутных такси.

По материалам: ZN.UA
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2 комментария
  • Веселовский Паниковский Сегодня, 05:18 Здравый разум подсказывает, что для того ,чтобы требовать снижения цен на проезд в маршрутках, нужно вначале СНИЗИТЬ ЦЕНЫ НА ТОПЛИВО в Киеве .А на сотрясать нижние слои атмосферы СВОИМ ПОПУЛИЗМОМ . Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Иван Скеля Сегодня, 04:30 Кто такой киевский губернатор? В Украине появились губернии? Ответить Цитировать Пожаловаться
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