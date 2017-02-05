Киевский губернатор призвал снизить цены на проезд в маршрутках

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Стоимость билетов должны начать снижать с понедельника, 6 февраля.

Стоимость проезда в маршрутках должна снизиться

Киевская областная государственная администрация (ОГА) призвала частных перевозчиков снизить стоимость проезда в маршрутках с 6 февраля, сообщил председатель Киевской ОГА Александр Горган, передает пресс-служба ОГА.

"Призываю автоперевозчиков с понедельника, 6 февраля, вернуть стоимость проезда, которая предшествовала резкому подорожанию в январе. В течение недели, до 13 февраля, будет работать комиссия по определению обоснованной стоимости проезда, которая будет учитывать уровень платежеспособности населения, стоимость топлива и других факторов, влияющих на стоимость проезда", - заявил глава ОГА.

По его словам, в Киеве работает треть трудоспособного населения Киевской области. От цен на проезд напрямую зависит материально-экономическое положение жителей области.

Как сообщалось, вице-премьер-министр Украины Павел Розенко назвал "мошенничеством" и "преступными намерениями" попытки повысить цены на проезд в городских и междугородных маршрутных такси.