Киевские власти в четверг ограничат движение транспорта в центре города

Ограничение связано с запланированными массовыми митингами.

В центре Киева ограничат движение

Киевская городская государственная администрация (КГГА) в четверг, 1 декабря в 6 утра ограничит движение в центре Киева ввиду запланированных массовых митингов в правительственном квартале, сообщается на сайте КГГА.

"Временно будет ограничено движение транспортных средств по ул. Крещатик (на отрезке от ул. Богдана Хмельницкого до дома по ул. Крещатик), ул. Михайловской (на участке от ул. Крещатик до пересечения с ул. Костельной), ул. Архитектора Городецкого, Ольгинской и ул. Институтской (отрезок от аллеи Героев Небесной сотни до перекрестка ул. Институтской с ул.Шелковичной)", – сообщает КГГА.

1 декабря запланирован ряд мероприятий, среди которых митинг-шествие к Администрации президента с требованием освобождения "всех политических заключенных" и отстранения Медведчука и Кучмы от Минского процесса. Также запланированы мероприятия, приуроченные к годовщине Революции достоинства и свободы.