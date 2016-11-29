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Киевские власти предупредили об усилении снегопада в столице

29 ноября в 13:29

На улицы Киева уже вышли 259 единиц снегоуборочной техники, в том числе 86 снегоочистительных машин, 100 солеразбрасывателей, 51 трактор.

уборка снега
Снегопад в столице только усилится
kievcity.gov.ua
В Киеве ожидается усиление снегопада, который начался во вторник утром, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Киевавтодор" настойчиво просит водителей не оставлять частные авто на обочинах дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники", - говорится в сообщении.

Предприятия "Киевавтодора" продолжают работы по очистке улично-дорожной сети от снега. В работе задействовано 259 единиц снегоуборочной техники, в том числе 86 снегоочистительных машин, 100 солеразбрасывателей, 51 трактор со специальным оборудованием.

51 бригада в составе 383 работников по ручной уборке очищает от снега тротуары, подходы к подземным и наземным пешеходным переходам, остановкам общественного транспорта.

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Напомним, что по прогнозу Укргидрометцентра, во вторник, 29 ноября, арктический воздух, перемещающийся с севера Европы, охватит всю Украину, в результате чего температура снизится. В Киеве ожидается снег, ветер северо-западный, 7-12 м/с, температура днем 1-3° мороза.

По материалам: ZN.UA
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Тэги снег Киев
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