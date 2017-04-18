Киевские власти планируют создать большое пешеходное кольцо

Пешеходно-велосипедная зона продлится от Контрактовой до Европейской площади через Андреевский спуск.

Пешеходам на Подоле станет еще сложнее, Кличко обустроит там велодорожки ZN.UA

Реализация проекта по созданию пешеходной зоны в центре Киева начнется в августе-сентябре 2017 года, сообщил глава Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Сергей Майзель.

"Мы планируем создать большое пешеходное кольцо: Андреевский спуск - Контрактовая площадь - ул. Сагайдачного - Почтовая площадь - пешеходная аллея - лестница Магдебургского права - пешеходно-велосипедный мост через Владимирский спуск - Владимирская горка. Часть этого маршрута уже создана", - сказал Майзель в комментарии сайту 44.ua.

Он добавил, что для реализации идеи нужно возле Днепра провести реорганизацию дорожного движения, которое позволит избежать пробок.

"Нужно сделать бессветофорный выезд из Владимирского спуска на улицу Набережно-Крещатицкая, до конца доработать развязку на пересечении Набережно-Крещатицкая и Верхнего и Нижнего Вала с их реконструкцией", - добавил глава департамента.

Кроме того, на некоторых улицах Подола создадут велодорожки. Проект также предусматривает велопарковки и прокат велосипедов.

По словам Майзеля, обустройство пешеходной зоны начнется после подготовки проекта в августе-сентябре 2017 года.

"Мы планируем это сделать за 9-10 месяцев после сдачи проекта. Пессимистический план - года три. Тут уже все будет зависеть от города, как он будет финансировать реализацию проекта, - резюмировал он.

В августе 2016 года мэр Киева Виталий Кличко сообщил о планах построить в Гидропарке гигантское колесо обозрения. "В Лондоне есть колесо обозрения – London Eye. И в Киеве должно быть как минимум такое, как в Лондоне. Я хотел бы сделать из Гидропарка "украинский Диснейленд", - сказал Кличко.