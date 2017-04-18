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Киевские власти планируют создать большое пешеходное кольцо

18 апреля в 12:33

Пешеходно-велосипедная зона продлится от Контрактовой до Европейской площади через Андреевский спуск.

Киев город контрактовая
Пешеходам на Подоле станет еще сложнее, Кличко обустроит там велодорожки
ZN.UA
Реализация проекта по созданию пешеходной зоны в центре Киева начнется в августе-сентябре 2017 года, сообщил глава Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Сергей Майзель.

"Мы планируем создать большое пешеходное кольцо: Андреевский спуск - Контрактовая площадь - ул. Сагайдачного - Почтовая площадь - пешеходная аллея - лестница Магдебургского права - пешеходно-велосипедный мост через Владимирский спуск - Владимирская горка. Часть этого маршрута уже создана", - сказал Майзель в комментарии сайту 44.ua.

Он добавил, что для реализации идеи нужно возле Днепра провести реорганизацию дорожного движения, которое позволит избежать пробок.

"Нужно сделать бессветофорный выезд из Владимирского спуска на улицу Набережно-Крещатицкая, до конца доработать развязку на пересечении Набережно-Крещатицкая и Верхнего и Нижнего Вала с их реконструкцией", - добавил глава департамента.

Кроме того, на некоторых улицах Подола создадут велодорожки. Проект также предусматривает велопарковки и прокат велосипедов.

По словам Майзеля, обустройство пешеходной зоны начнется после подготовки проекта в августе-сентябре 2017 года.

"Мы планируем это сделать за 9-10 месяцев после сдачи проекта. Пессимистический план - года три. Тут уже все будет зависеть от города, как он будет финансировать реализацию проекта, - резюмировал он.

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В августе 2016 года мэр Киева Виталий Кличко сообщил о планах построить в Гидропарке гигантское колесо обозрения. "В Лондоне есть колесо обозрения – London Eye. И в Киеве должно быть как минимум такое, как в Лондоне. Я хотел бы сделать из Гидропарка "украинский Диснейленд", - сказал Кличко.

 

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Тэги пешеход спуск площадь
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